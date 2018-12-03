Никита Швецов займет должность руководителя дирекции информационных технологий и войдет в правление Райффайзенбанка. Как сообщают в кредитной организации, 3 декабря он присоединится к команде банка в роли советника председателя правления, чтобы 25 декабря 2018 года занять пост руководителя дирекции информационных технологий. Назначение вступит в силу после одобрения его кандидатуры на место в правлении со стороны Банка России.

Уточняется, что на позиции руководителя дирекции информационных технологий Никита Швецов сменит Андрея Попова, который, по словам председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина, «посвятил работе в Райффайзенбанке более семи лет, внеся огромный вклад в развитие дирекции информационных технологий и банка в целом». Попов покидает Райффайзенбанк и продолжит свою карьеру вне группы RBI.

Одной из приоритетных задач Швецова в новой роли будет развитие программы цифровой трансформации и укрепление дирекции информационных технологий для усиления конкурентных преимуществ продуктов и сервисов Райффайзенбанка, поясняется в сообщении финучреждения.

«Все аспекты трансформации, включая стратегию, проектный опыт и технологии, должны быть направлены на устойчивый рост бизнеса, — комментирует Никита Швецов. — Я рад присоединиться к команде Райффайзенбанка, чтобы внести вклад в динамичное развитие компании».

«Мы делаем стратегическую ставку на цифровую трансформацию банка как ключевой фактор в развитии продуктов и сервисов для наших клиентов, — отметил Сергей Монин. — Я рад, что Никита станет частью нашей команды, и уверен, что его уникальный опыт в формировании стратегии как технологической, так и продуктовой разработки поможет ему внести большой вклад в будущее Райффайзенбанка».



За плечами Никиты Швецова 14-летний опыт работы в «Лаборатории Касперского», где он прошел путь от разработчика флагманского продукта до директора по исследованиям и разработке.