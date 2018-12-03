Уральское главное управление ЦБ РФ возглавит Рустэм Марданов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Марданов Рустэм Хабибович», — указано в сообщении.

Марданов занимал должность председателя правительства Башкирии. В понедельник, 3 декабря, стало известно о его уходе с этого поста.

«Принял решение вернуться в систему Центрального банка Российской Федерации, где я уже работал начиная с 1994 года, — сообщил он на брифинге, комментируя итоги своей работы на посту премьер-министра республики. — Мой приход в 2013 году на работу в правительство Башкортостана совпал с непростым периодом в жизни республики, когда происходило очередное обострение кризисных явлений в стране. В это время пришлось сделать многое для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность устойчивой деятельности региона».

Марданов в 2013—2015 годах был первым заместителем председателя правительства Башкирии, а пост председателя правительства республики занял в ноябре 2015 года.



До этого он долгое время проработал в Национальном банке Республики Башкортостан — одном из подразделений Банка России, подведомственных Уральскому главному управлению: в 2000—2001 годах — в качестве первого заместителя председателя, исполняющего обязанности председателя Нацбанка республики, в 2002—2013 годах — в должности председателя Нацбанка. Также он работал в указанном подразделении ЦБ в 1995—1998 годах.

Рустэм Марданов родился в 1964 году в Уфе. Имеет научную степень кандидата экономических наук.

