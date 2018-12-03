Базовый сценарий развития в России сетей 5G в утвержденной Минкомсвязью концепции предусматривает создание на этом рынке единого инфраструктурного оператора. Стоимость этого варианта оценивается в 72 млрд рублей до 2024 года, тогда как в отсутствие консолидации затраты могут составить в целом 163 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Минкомсвязь 30 ноября провела совещание с операторами связи по согласованию концепции развития сетей 5G в России, подготовленной Научно-исследовательским институтом радио (НИИР), рассказали газете источники на рынке. Совещание проводил заместитель главы ведомства Олег Иванов, присутствовали топ-менеджеры МТС, «МегаФона», «ВымпелКома», «Ростелекома». По итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам в тот же день Олег Иванов заявил, что министерство утвердило концепцию развития 5G.

В качестве базового сценария она предлагает модель единого инфраструктурного оператора. Это потребует от отрасли предложений о путях конверсии спектра, а также создания консорциума, который отвечал бы за доступ к частотам «на справедливой и недискриминационной основе», следует из концепции. После конверсии консорциум может быть ликвидирован, отмечают в НИИР. Участники рынка, в частности «Ростелеком», «МегаФон» и «Ростех», уже обсуждают создание единого оператора на базе отечественных решений.

Вариант частично совместного использования инфраструктуры 5G или создания единого оператора позволит сократить общие затраты отрасли на 30–55% по сравнению с самостоятельным развитием сетей, считают в НИИР. Так, общие затраты операторов «большой четверки» к 2024 году при самостоятельном развитии 5G в городах-миллионниках составят 163 млрд рублей, при совместном использовании до 70% инфраструктуры — 114 млрд рублей, при едином операторе — 72 млрд рублей. Оценки выглядят достаточно скромными, но разницу в затратах между двумя вариантами отмечают и независимые консультанты. Например, в PwC считают, что создание в РФ единого оператора 5G обойдется в 330–365 млрд рублей в 2020–2027 годах, а самостоятельное развитие сетей — в 610 млрд рублей.

Часть операторов по-прежнему с опасением относятся к консолидации, опасаясь, что могут пострадать условия для конкуренции и надежность Сети. Независимые эксперты разделяют технологические вопросы операторов, но согласны, что консолидация — эффективное решение.