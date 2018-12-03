Международные инвесторы за неделю, закончившуюся 28 ноября, вывели рекордный объем средств за последние пять месяцев — 180 млн долларов. За неполный месяц иностранные инвесторы вывели из России более 220 млн долларов. Падение цены на нефть, а также ухудшение геополитического фона из-за ситуации в Азовском море негативно влияют на инвестиционную привлекательность российских акций, и поводов для смены настроений на фондовом рынке эксперты не видят, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор BCS Global Markets.

Большая часть оттока на минувшей неделе пришлась на один из крупнейших фондов, инвестирующий в развивающиеся европейские страны, Emerging Europe Fund, из которого было выведено 150 млн долларов. «Вложения в Россию составляют около половины инвестиций этого фонда, он был вынужден сократить вложения на российском рынке акций где-то на $80 млн», — отмечает главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Больший объем средств за одну неделю инвесторы забирали в июне, то есть более пяти месяцев назад. Тогда на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и активизации торговых войн активно распродавались все рисковые активы. В результате фонды развивающихся стран за одну неделю лишились рекордных 5,1 млрд долларов, а из России было выведено 460 млн долларов.

Сейчас бегство инвесторов связано с резким падением цен на нефть. На прошлой неделе они впервые в этом году опустились ниже уровня 58 долларов за баррель. Добавило нервозности международным инвесторам и ухудшение отношений между Россией и Украиной в связи с неудачной попыткой прорыва украинских боевых кораблей в Азовское море. Происходящее было жестко раскритиковано западными странами, что сказалось на аппетите у инвесторов к российскому риску.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего оттока инвестиций из России: поводов для смены настроений они не видят.