Компания «МегаФон» представила виртуальную платформу «МегаФон Рекрутика» для управления полным циклом подбора персонала, позволяющее автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста.

С кандидатами можно будет взаимодействовать в единой витрине, отслеживать их статус и гибко настраивать сценарии онлайн-оценки, включая удаленное тестирование и видеоинтервью кандидатов, говорится в сообщении компании.

Решение может быть дополнено услугой «Цифровой Подбор» и «МегаФон Таргет», которые помогут повысить качество и точность подбора новых сотрудников.

Как поясняет директор ОЦО «Пикта», главный бухгалтер компании «МегаФон» Любовь Стрелкина, воспользовавшись платформой «МегаФон Рекрутика», клиенты могут сократить трудозатраты на подбор в среднем на 15-30%.