Президент Венесуэлы Николас Мадуро на прошлой неделе объявил о том, что его так называемая «национальная криптовалюта» рetro подорожала в 2,5 раза относительно национальной фиатной валюты боливара.

По словам президента, цена криптовалюты рetro поднимется от 3 600 боливаров до 9 000, сообщает ForkLog и напоминает, что привязку цены el petro к боливару Мадуро установил в августе. «Каждый Petro, якорная точка суверенного боливара, будет стоить 3 600 Bs.s», - говорил он тогда.

По мнению венесуэльского экономиста Леонардо Буняка, когда стоимость рetro стала составлять 9 000 Bs.s, произошло обесценивание суверенного боливара по отношению к рetro больше чем на 100%. Также Буняк обратил внимание на то, что рetro вообще нельзя считать криптовалютой, потому что его стоимость устанавливает президент.

Кошелек для хранения рetro пока еще не выпущен. Министр экономики Венесуэлы Тарек Эль-Айссами ранее сообщил, что Google удалил кошелек из своего магазина приложений. Также недоступен и код рetro, из-за чего подтверждение его функциональности и существования не представляется возможным.