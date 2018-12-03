Созданный на базе «Траста» банк непрофильных активов начнет работать как фонд прямых инвестиций не раньше конца 2019 года. Процесс тормозит наличие в «Трасте» вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

«В банке «Траст» исторически были вклады, и они еще есть, и их срок должен истечь. Средний срок этих вкладов — лето следующего года. И пока банковская лицензия фонду нужна. Но новых депозитов он не принимает и не пролонгирует имеющиеся», — сказал Поздышев.



Дело в том, что привлечение депозитов физлиц — банковская функция, и эта работа лицензируется. Поэтому, пока у «Траста» есть частные клиенты, ему нужна лицензия. В депозитном портфеле «Траста» на 1 ноября 2018 года — 38,3 млрд рублей. Основной объем срочных вкладов физических лиц действует до середины II квартала 2019 года, подтвердил представитель кредитной организации. Принудительно закрыть вкладчикам их счета нельзя, а делать им выгодные предложения в других банках экономически бессмысленно.

«Траст» объединил «токсичные» и непрофильные активы «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и Промсвязьбанка. Формирование фонда планируется завершить в I квартале 2019 года — тогда к нему присоединится Автовазбанк.

«Траст» должен будет работать как фонд прямых инвестиций: управлять активами, продавать их, взыскивать долги. Пока же он действует как банк и должен выполнять жесткие требования к капиталу и резервам. Но чтобы аннулировать его лицензию, потребуются изменения в законодательстве: ЦБ должен остаться кредитором фонда, потеря лицензии не должна стать основанием для ликвидации юрлица, кроме того, нужно сохранить финансирование со стороны Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В связи с этим придется изменить законы «О банкротстве», «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке».

Как пояснил Поздышев, эти изменения планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, аннулировать банковскую лицензию фонда получится к концу 2019 года.