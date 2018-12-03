Сейчас на балансе банка числятся депозиты граждан на 38 млрд рублей.
Созданный на базе «Траста» банк непрофильных активов начнет работать как фонд прямых инвестиций не раньше конца 2019 года. Процесс тормозит наличие в «Трасте» вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
«В банке «Траст» исторически были вклады, и они еще есть, и их срок должен истечь. Средний срок этих вкладов — лето следующего года. И пока банковская лицензия фонду нужна. Но новых депозитов он не принимает и не пролонгирует имеющиеся», — сказал Поздышев.
Дело в том, что привлечение депозитов физлиц — банковская функция, и эта работа лицензируется. Поэтому, пока у «Траста» есть частные клиенты, ему нужна лицензия. В депозитном портфеле «Траста» на 1 ноября 2018 года — 38,3 млрд рублей. Основной объем срочных вкладов физических лиц действует до середины II квартала 2019 года, подтвердил представитель кредитной организации. Принудительно закрыть вкладчикам их счета нельзя, а делать им выгодные предложения в других банках экономически бессмысленно.
«Траст» объединил «токсичные» и непрофильные активы «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и Промсвязьбанка. Формирование фонда планируется завершить в I квартале 2019 года — тогда к нему присоединится Автовазбанк.
«Траст» должен будет работать как фонд прямых инвестиций: управлять активами, продавать их, взыскивать долги. Пока же он действует как банк и должен выполнять жесткие требования к капиталу и резервам. Но чтобы аннулировать его лицензию, потребуются изменения в законодательстве: ЦБ должен остаться кредитором фонда, потеря лицензии не должна стать основанием для ликвидации юрлица, кроме того, нужно сохранить финансирование со стороны Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В связи с этим придется изменить законы «О банкротстве», «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке».
Как пояснил Поздышев, эти изменения планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, аннулировать банковскую лицензию фонда получится к концу 2019 года.
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