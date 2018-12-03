Правительство России не может заставить российские банки идти в регионы, подверженные западными санкциями. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Международного форума добровольцев.

«Правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно несправедливым санкциям, — сказал он. — Крымчан и севастопольцев еще и лишают шенгенских виз. Мы эти вопросы каждый раз [поднимаем]».

«Я полностью поддерживаю необходимость добиваться того, чтобы вы [крымчане и севастопольцы] жили абсолютно комфортно, как и все другие граждане РФ», — добавил министр.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с государственным участием ( Сбербанк , ВТБ) и крупные нефтегазовые компании («Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть). Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование.