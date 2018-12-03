Биржа цифровых активов OKEx в понедельник сообщила, что запускает бессрочный своп - виртуальный дериватив, предназначенный для сделок между частными лицами. Продукт был создан с целью позволить инвесторам спекулировать курсом криптовалют вроде биткоина.

Как сообщает Ttrcoin , бессрочный своп работает как фьючерс, но у него нет истечения срока действия и расчеты по нему происходят каждый день, что позволяет трейдерам выводить свою прибыль на ежедневной основе. Кроме того, коэффициент кредитного плеча для бессрочных свопов на OKEx составляет 1:100.

Теперь пользователи OKEx будут иметь доступ к бессрочным свопам, фьючерсам и спот-трейдингу с использованием кредитного плеча.