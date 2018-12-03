Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций проведет опрос, чтобы выяснить, насколько часто россияне пользуются Интернетом в своих личных целях. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель комиссии Александр Малькевич.

«Мы планируем в ближайшее время объявить о старте мониторинга развития информационного общества в РФ, который будет проведен в рамках реализации концепции развития информационного общества и соответствующей правительственной программы», — рассказал Малькевич.

Он пояснил, что речь идет об опросе граждан, по итогам которого общественники смогут узнать, сколько россиян используют Интернет, в том числе различные онлайн-платформы, в личных целях. Помимо определения приблизительной численности аудитории Интернета в стране специалисты планируют сделать ее «географический срез».