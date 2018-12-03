Самые высокие заработные платы в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкой АО. Москва оказалась в рейтинге доли работающих с заработной платой свыше 100 тыс. рублей на пятом месте. Об этом сообщается в исследовании «РИА Рейтинг» регионов России по зарплатам.

В Ямало-Ненецком автономном округе более 27% работников зарабатывают свыше 100 тыс. рублей в месяц. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получают более 100 тыс. в месяц. На третьей строчке расположился Ненецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.

В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6% получающих более 100 тыс. рублей. Всего в девяти регионах доля таких работников превышает 10%.

Лидером по доле низкооплачиваемых работников (менее 15 тыс. рублей в месяц) является Дагестан — 46%, на втором месте — Карачаево-Черкесская Республика с 44%. Как следует из исследования, в целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тыс. рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получают менее 15 тыс. рублей в месяц.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату 17—44 тыс. рублей в месяц. Как поясняет «РИА Рейтинг», в этом диапазоне получает зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.