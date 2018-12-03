Чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки, заявил представитель Ирана в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили, сообщает Bloomberg.

Если ОПЕК и другие нефтеэкспортеры не ограничат добычу, то котировки могут упасть до 40 долларов за баррель, предупредил он. Сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе, но, как отмечает агентство, из-за санкций объем добычи в стране и так сократился с 3,8 млн баррелей в день до 3 млн.

Ардебили также допустил, что нефтеэкспортеры могут не достичь соглашения об ограничении уровня добычи на предстоящей на этой неделе встрече в Вене.

«Я сомневаюсь, что соглашение о сотрудничестве (сделка об ограничении уровня добычи в рамках ОПЕК+. — Прим. ред.) будет продлено, учитывая неудачи, которые [экспортеры] потерпели в последние месяцы. Зачем закреплять неудачу?» — сказал Ардебили, сообщив, что сделка будет продлена только при единогласном решении экспортеров.

По мнению представителя Ирана, картель стран-производителей может в будущем распасться: участники не из числа крупных экспортеров недовольны потерями на фоне снижения котировок в последние месяцы. О своем выходе из ОПЕК в понедельник объявил Катар , но его доля в совокупной добыче не является существенной (1,85%), и на цене нефти это практически не отразилось.

Саудовская Аравия, нарастившая в последние недели добычу до рекордных показателей, предложила снизить совокупный уровень добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки. Однако у Эр-Рияда и Москвы возникли разногласия относительно того, на сколько Россия может снизить добычу, сообщило агентство со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, Москва готова снизить добычу максимум на 150 тыс. баррелей в сутки.