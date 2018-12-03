Группа инвесторов микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» направила в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦБ обращения с просьбой проверить деятельность бенефициара и руководства компании на наличие в их действиях признаков мошенничества и способствовать возврату вложенных средств, пишет «Коммерсант».

Инвесторы пишут, что потеряли средства вследствие «мошенничества руководства МФК», и просят привлечь к уголовной ответственности Евгения Бернштама и еще четырех топ-менеджеров МФК. Инвесторы считают, что сотрудники компании были осведомлены о ее финансовых трудностях, отдавали себе отчет в невозможности выполнения обязательств и вводили кредиторов в заблуждение. Выплата дохода существующим участникам осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств, поскольку МФК с мая 2017 года прекратила выдачу первичных займов, а с декабря — повторных, поясняют авторы обращений.



По словам одного из инвесторов, входящих в инициативную группу, письма подписали 289 кредиторов.

В ЦБ подтвердили, что письмо от инвесторов «Домашних денег» получено и «поступило на рассмотрение». «Заявителям рекомендуется использовать судебный порядок защиты нарушенных прав, — добавили в пресс-службе ЦБ. — В настоящее время Банк России на основании результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении «Домашних денег», анализирует имеющуюся информацию на предмет наличия признаков состава преступлений и возможности ее направления в правоохранительные органы».



В ГУ МВД по Москве, куда обращение инвесторов было направлено для рассмотрения и принятия решения, сообщили, что будет проведена проверка, по результатам которой будет «принято решение в соответствии с действующим законодательством». В Генпрокуратуре и Следственном комитете не смогли оперативно предоставить комментарий. Бернштам отказался обсуждать ситуацию, связаться с менеджментом МФК не удалось.

Юристы считают, что шансы на возбуждение уголовных дел есть, но вернуть средства, вложенные в «Домашние деньги», это вряд ли поможет.