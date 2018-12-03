Крупнейшее отраслевое мероприятие, которое с каждым годом становится только популярнее, 19 и 20 февраля 2019 года соберет на своей площадке ведущих разработчиков и поставщиков IT-решений для банков и финансовых компаний. Этот факт неизменно привлекает на iFin до тысячи посетителей — делегатов из почти четырех сотен российских банков. Закономерно, ведь, как организаторы форума, посвященного сфере электронных финансовых услуг и технологий, Ассоциация российских банков (АРБ), ООО «АйФин Медиа» всегда тщательно подходят к формированию экспозиции и деловой программы.

Спонсор и участник iFin-2019 — консорциум iCAM и его компании iSimpleLab , iDSystems , iQStore и «Интерактивная Цифровая Подпись» («ИЦП») — уже сейчас начинают подготовку. Аудиторию форума ждут демостенды, презентации инновационных проектов, анонсы и дебюты самых свежих программных разработок в областях построения современных систем ДБО, создания веб- и мобильных приложений, реализации взаимодействия с госорганами и их информационными системами, в том числе ЕБС! Представители компаний консорциума выступят с докладами в различных дискуссионных сессиях iFin-2019 и подробнее расскажут о своих идеях их практическом использовании в российских банках уровня ТОП-50! В списке спикеров: генеральный директор iDSystems Андрей Федорец, президент iSimpleLab Дмитрий Мирошников и директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников.

Напоминаем, что XIX Международный Форум iFin-2019 пройдет 19 и 20 февраля в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская».

Подробнее о программе мероприятия и регистрации в качестве посетителя или участника — на сайте организаторов .

Консорциум iCAM ждет встречи с вами на iFin-2019!

О компаниях:

Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на сентябрь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 30% действующих российских банков, 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab - российский разработчик современной платформы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems - поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore - разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group