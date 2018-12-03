Присутствие зарубежных банков на российском рынке не должно сокращаться, даже несмотря на санкции. Об этом в интервью Елене Ищеевой в программе «Первые лица» заявил предправления банка ВТБ Андрей Костин.

По его словам, сильные частные и иностранные банки позволяют поддерживать конкуренцию на внутреннем рынке.

«И частные банки нужны, и западные. Когда санкции ввели, мы всегда поддерживали и говорили: «Что бы ни делали против нас, не надо трогать западные банки, американский Citi. Они хорошие банки, с хорошими технологиями. То же самое — частные. Мы очень ценим Альфа-Банк, например, как крупный частный банк с очень хорошими практиками, методами и продуктами. Мы только за конкуренцию. И она есть, и очень серьезная, поверьте», — отметил Костин.

По итогам девяти месяцев 2018 года доля нерезидентов в капитале российской банковской системы составила менее 15%, свидетельствуют данные ЦБ . В 2014 году на внутреннем рынке работало более 250 таких кредитных организаций, а сейчас — 150.

