ВТБ всегда рассматривает возможность поглощения других игроков, но пока свободных средств для крупных сделок нет. Об этом в интервью Елене Ищеевой в программе «Первые лица» рассказал предправления кредитной организации Андрей Костин.

«Мы в этом году сделали три покупки, они не очень большие. И мы уже сказали, что региональные и некоторые небольшие банки нас интересуют. Но, с другой стороны, мы никогда не говорим «никогда». Просто сегодня, я думаю, для больших покупок у нас нет и капитала достаточного свободного, поэтому пока мы ориентируемся на органический рост. Но мы всегда смотрим за возможностями. Если они появляются, мы быстро достаточно действуем», — отметил Костин.

В октябре ВТБ закрыл сделку по приобретению 85% акций банка «Возрождение», которым ранее владели Алексей и Дмитрий Ананьевы. Однако со стороны продавца выступал фонд Bonum Capital. В том же месяце госбанк сообщил, что договорился о покупке 81% акций приволжского Саровбизнесбанка и 70% тюменского Запсибкомбанка.