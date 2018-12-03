ВТБ ориентируется на органический рост, но при появлении возможностей по покупке других игроков всегда достаточно быстро действует, отметил Андрей Костин.
ВТБ всегда рассматривает возможность поглощения других игроков, но пока свободных средств для крупных сделок нет. Об этом в интервью Елене Ищеевой в программе «Первые лица» рассказал предправления кредитной организации Андрей Костин.
«Мы в этом году сделали три покупки, они не очень большие. И мы уже сказали, что региональные и некоторые небольшие банки нас интересуют. Но, с другой стороны, мы никогда не говорим «никогда». Просто сегодня, я думаю, для больших покупок у нас нет и капитала достаточного свободного, поэтому пока мы ориентируемся на органический рост. Но мы всегда смотрим за возможностями. Если они появляются, мы быстро достаточно действуем», — отметил Костин.В октябре ВТБ закрыл сделку по приобретению 85% акций банка «Возрождение», которым ранее владели Алексей и Дмитрий Ананьевы. Однако со стороны продавца выступал фонд Bonum Capital. В том же месяце госбанк сообщил, что договорился о покупке 81% акций приволжского Саровбизнесбанка и 70% тюменского Запсибкомбанка.
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