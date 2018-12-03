Начиная с 15 ноября компании в США обязаны идентификацировать клиентов, совершающих покупку недвижимости на сумму, превышающую 300 тыс. долларов, с использованием виртуальных валют, наличных, чеков или денежных поручений, сообщила сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Требование распространяется на приобретение недвижимости в большинстве городских районов Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии и Техаса.

Это уже вторая инициатива властей США за последнее время по включению криптовалют в список финансовых инструментов, ограничивавшийся традиционными платежными методами, сообщает Ttrcoin .