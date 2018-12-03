Министерство финансов Эстонии намерено внести поправки в недавно принятый Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, которые будут направлены и на ужесточение регулирования индустрии криптовалют.

По заявлению Службы финансового надзора Эстонии, криптовалюты и компании, предлагающие услуги в этой области, несут риски отмывания денег, что и стало одной из причин внесения последних законодательных инициатив.

Новая редакция закона вступила в силу на этой неделе и соответствует принципам Четвертой директивы ЕС по предотвращению отмывания денег, сообщает ForkLog . При этом положения закона будут расширены на «поставщиков услуг в сфере обмена виртуальных валют» и «поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с применением виртуальных валют».

Ранее они включали в себя «поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с использованием альтернативных платежных механизмов».