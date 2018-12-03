Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности новосибирского банка «Левобережный» на уровне «ruBBB+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

Рейтинг кредитоспособности отражает невысокие рыночные позиции банка, адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности, а также удовлетворительной оценке корпоративного управления, поясняется в релизе «Эксперт РА» . «Позитивный» прогноз обусловлен ожиданиями агентства по дальнейшему органическому росту бизнеса банка при одновременном поддержании стабильного качества кредитного портфеля и неухудшении прочих финансовых метрик, что способно привести к повышению рейтинга.

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена низкой долей банка в основных сегментах российского банковского рынка, а также высокой концентрацией операций в рамках одного региона. Одновременно агентство отмечает адекватные позиции банка на региональном рынке, а также его устойчивую клиентскую базу. Позитивно на рейтинговой оценке отражается универсальный профиль бизнеса банка. Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается как низкая.

Банк поддерживает ключевые нормативы достаточности капитала с существенным запасом. Сильная способность банка к генерации капитала обеспечивается стабильно высокой процентной маржой и приемлемым уровнем операционных расходов. Дивидендная политика признается разумной (ежегодно в качестве дивидендов распределяется 20% чистой прибыли).

Для банка характерна низкая концентрация крупных кредитных рисков в сочетании с приемлемым уровнем просроченной задолженности по совокупному портфелю. Анализ 50 крупнейших групп заемщиков не выявил существенной недооценки кредитного риска.



Существующий запас высоколиквидных активов (до одного дня) позволяет банку выдержать досрочный отток 18% обязательств срочностью свыше одного дня без нарушения обязательных нормативов. Общий объем ликвидных активов обеспечивает покрытие оттока до 35% обязательств срочностью свыше 30 дней.

