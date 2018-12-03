Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало полную версию исследования «Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2018 года: консолидация в действии» .

Согласно исследованию, за девять месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета госкомпаний рынок вырос всего на 16% против 49% годом ранее, указывают в «Эксперт РА».

«Ключевую поддержку рынку за девять месяцев 2018 года оказали железнодорожный сегмент и автолизинг, доля которых составила 62% в объеме нового бизнеса, — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. — Железнодорожный сегмент вырос на 120% вследствие крупных сделок лидеров рынка. Интенсивный рост объемов крупнейших лизингодателей привел к росту доли крупного бизнеса среди лизингополучателей до 56% против 49% годом ранее. Несмотря на снижение доли МСБ, в абсолютном выражении розница выросла на 28%, что во многом обусловлено динамикой автолизинга. Автосегмент, несмотря на снижение объема госсубсидий, продолжил расти вследствие общего роста автопродаж».

Лизинговый портфель на 1 октября 2018 года достиг рекордного объема в 4,1 трлн рублей, однако рост во многом обусловлен активностью госкомпаний и ростом проблемных активов. По оценке агентства «Эксперт РА», совокупный лизинговый портфель стагнирует без учета крупнейших лизингодателей и проблемных активов, переуступленных банками лизинговым компаниям. Доля лидера рынка в лизинговом портфеле увеличилась до 22% с 14% годом ранее, а без учета четырех крупнейших госкомпаний — ГТЛК, «Сбербанк Лизинга», «ВТБ Лизинга» и «ВЭБ-лизинга» — прирост совокупного портфеля составил бы менее 5%.

По мнению аналитиков, низкие темпы роста экономики существенно ограничат инвестиционную активность бизнеса, что на фоне усиления регулятивного надзора за кредитными организациями приведет к уходу небольших кэптивных лизинговых компаний. Кроме того, ожидаемые в 2019 году сделки M&A приведут к усилению концентрации рынка на крупных игроках, прежде всего госкомпаниях. Так, за январь — сентябрь 2018 года доля топ-тройки на рынке выросла до 46% с 37% годом ранее. В 2019 году данный тренд сохранится, что, по оценкам агентства, приведет к росту доли топ-тройки до 50%, а доли госкомпаний — с нынешних 60% до 65% по итогам 2019 года. Лизинговый рынок будет все больше зависеть от политики государственных структур, а его роль в качестве объективного индикатора состояния экономики продолжит снижаться, полагают эксперты.

По прогнозам «Эксперт РА», в 2019 году темпы прироста рынка замедлятся и не превысят 20% по мере затухания темпов роста в автолизинге и других розничных сегментах. Поддержку рынку по-прежнему окажут транспортные сегменты, при этом наибольшие темпы прироста (до 50%) способен показать ж/д сегмент за счет увеличения объема экспортных перевозок и, как следствие, повышенного спроса на подвижной состав. Сохраняющиеся потребности в обновлении автопарков (средний возраст легкового автомобиля в 2017 году превысил 13 лет) поддержат потенциал автолизинга, который покажет рост на 8%, а в случае увеличения объемов господдержки темп роста сегмента составит до 15%.



Напомним, в октябре было объявлено о разделении бизнесов агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.