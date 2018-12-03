К концу 2022 года объем вложений физлиц в ценные бумаги достигнет 14,5 трлн рублей, что более чем в два раза превышает текущий показатель в 6 трлн рублей. Такой прогноз дал в интервью корреспонденту Банки.ру главный исполнительный директор «ВТБ Капитала» Владимир Потапов.

«На конец 2017 года доля ценных бумаг в сбережениях населения составляла порядка 13%, в 2018 году эта цифра выросла до 15%, к концу 2022 года — достигнет 28%. Соответственно, весь рынок вложений физлиц в ценные бумаги с текущих 6 триллионов рублей должен вырасти до 14,5 триллиона рублей», — сказал Потапов.

По его словам, такому росту будут способствовать повышение доступности инвестиций и относительно низкая база.

«Текущая доля (ценных бумаг в сбережениях. — Прим. Банки.ру) исключительно низкая. Можно взять даже пример Бразилии или Чили, там эта цифра достигает 70%», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитала».

