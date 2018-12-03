«Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.

Обязательства банка составляют почти 2,915 млрд рублей, в том числе объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 2,891 млрд, включая вклады физлиц и средства индивидуальных предпринимателей на 1,158 млрд рублей.

Таким образом, обязательства банка превышают величину его активов примерно на 2,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября принял заявление ЦБ о признании Инкаробанка банкротом, следует из сообщения на сайте регулятора.

Агентство по страхованию вкладов ранее оценило свои выплаты по данному страховому случаю в 1,6 млрд рублей.