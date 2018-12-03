Средняя ставка по ипотечным кредитам на новостройки в РФ составила в октябре 9,16% (плюс 0,05 процентного пункта к сентябрю 2018 года), а на вторичное жилье — 9,51% (минус 0,03 п. п. к сентябрю). Такие данные приводятся в обзоре «ДОМ.РФ».

В организации напоминают, что, согласно данным Банка России, средняя ипотечная ставка по кредитам, выданным в октябре, сохранилась на рекордно низком уровне в 9,41%.

Средняя ставка по ипотеке за десять месяцев 2018 года составила 9,55% (минус 1,39 п. п. к январю — октябрю 2017-го).

«Повышение основными ипотечными кредиторами ставок в октябре и ноябре 2018 года, с учетом срока действия полученных одобрений (в среднем — три месяца) и времени на оформление кредита, отразится в выдаче кредитов не ранее декабря 2018 года. Статистика за этот период будет опубликована Банком России 6 февраля 2019 года. Основное повышение ставок отразится в статистике за январь и февраль 2019 года. Дальнейшая динамика ипотечных ставок будет определяться длительностью периода повышенной волатильности на финансовых рынках», — рассуждают аналитики «ДОМ.РФ».

Они сохраняют прогноз по объему выдачи ипотеки в 2018 году на уровне 3 трлн рублей (плюс 50% к 2017 году). Средняя ставка выдачи составит 9,5—9,7%, впервые за всю историю опустившись ниже 10% по итогам года.

По данным Банка России, за десять месяцев 2018 года выдано 1,17 млн ипотечных кредитов на 2,37 трлн рублей (плюс 44,4% в количественном и плюс 58,2% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года). На приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 298,1 тыс. кредитов на сумму 0,7 трлн рублей (плюс 24% в количественном и плюс 39% в денежном выражении).

В октябре 2018 года выдано 141,3 тыс. кредитов на 299,8 млрд рублей (плюс 25,3% в количественном и плюс 40,7% в денежном выражении к октябрю 2017 года), что, как подчеркивается в релизе, в точности совпало с предварительным прогнозом «ДОМ.РФ» и Frank Research Group (около 300 млрд рублей) и стало рекордным месячным объемом выдачи за всю историю развития рынка ипотеки в России (предыдущий рекорд был поставлен в декабре 2017 года — 290,5 млрд рублей).



«Ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,36 трлн рублей. За последние 12 месяцев прирост составил 25%, что объясняется ростом востребованности: за десять месяцев 2018 года, по нашей оценке, с ипотекой заключено 56% сделок в новостройках и 47% сделок на вторичном рынке жилья. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 1,85%», — сообщает также «ДОМ.РФ».

