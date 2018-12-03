Временная администрация Русского Национального Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования финансового состояния банка нашла признаки вывода активов из кредитной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

«Временная администрация по управлению ООО «Русский Национальный Банк», назначенная приказом Банка России от 6 июня 2018 года № ОД-1435 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования юридических лиц, в том числе аффилированных с банком, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении.

По данному поводу регулятор уже обратился в правоохранительные органы.



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в ноябре признал банк несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.