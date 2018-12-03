Временная администрация по управлению столичным банком «Агросоюз», назначенная в связи с отзывом его лицензии 7 ноября 2018 года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации выявила осуществленные ее бывшими руководством и собственниками в преддверии отзыва лицензии операции по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей. Данные операции имеют признаки вывода активов, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.

В другом релизе Центробанка сообщается, что временная администрация иркутского ВостСибтранскомбанка, чья лицензия была отозвана 19 октября этого года, выявила операции по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 200 млн рублей.

В настоящее время временная администрация готовит материалы для направления в суд заявлений о признании указанных сделок недействительными.



«Заемщики, руководствуясь пунктом 1 статьи 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, в условиях очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, вправе внести причитающиеся денежные средства в оплату ссудной задолженности в депозит нотариуса. Согласно пункту 2 статьи 327 ГК РФ, внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса считается исполнением обязательства», — говорится в сообщениях Центробанка для вкладчиков «Агросоюза» и ВостСибтранскомбанка.