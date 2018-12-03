Банк России сохраняет планы по запуску маркетплейса [онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению], намеченного на февраль 2019 года, сообщил ТАСС первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

«У нас все по плану. Я надеюсь, мы в феврале стартуем с вкладами », — сообщил он.

Ранее сообщалось, что маркетплейс ЦБ будет запущен с опозданием . Причиной издание называет необходимость доработки соответствующего законопроекта, который Госдума не успевает рассмотреть к запланированному сроку.

Проект маркетплейса совместно с ЦБ разрабатывают Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий, которые обеспечивают инфраструктуру маркетплейса, агрегаторы (в том числе Банки.ру), а также пять банков-тестировщиков: «Ак Барс», «Центр-инвест», «Зенит», Совкомбанк и Росбанк.