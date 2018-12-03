Банк России совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработает модели борьбы со спуфингом — незаконной практикой на бирже, которая заключается в размещении большого заказа по цене существенно ниже или выше реальной стоимости, однако сделка не совершается. Об этом ТАСС сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Сегодня мы должны посмотреть на спуфинг, таких заявок очень много. Мир столкнулся с этим не вчера и не только на рынке топлива. Это может быть лимитирование коэффициента заключенных сделок к количеству заявок. Может быть срок, когда заявка стоит в «стакане» и ее нельзя снять 3—5 минут», — рассказал Швецов.

«Это также может быть тариф. То есть на бирже платят за заключенные сделки, но в случае, если коэффициент заявок в сделке изменяется, тариф может быть уже на сами заявки. Цена шага тоже может сильно влиять на спуфинг. Поэтому биржа должна вместе с нами построить модели, как снизить влияние спуфинга на колебания цен», — отметил первый зампред ЦБ.