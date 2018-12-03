Биткоин продолжает развиваться, он становится крепче и подбирается к получению статуса цифрового золота, заявил бывший топ-менеджер крупного банка JPMorgan Алекс Гуревич. Он добавил, что со временем глобальная инфраструктура будет развиваться, а криптовалюта станет более привлекательной в качестве средства обмена, в связи с чем она сможет занять лидирующую позицию в мировой экономике, пишет ChepiCap.

«Несмотря на взлеты и падения различных альткоинов, время все еще работает на биткоин, а не против него», — считает Гуревич.

Ранее аналитик онлайн-трейдинговой платформы IG Крис Бьючемп сообщил, что в ближайшее время инвесторы потеряют интерес к биткоину, а его стоимость упадет еще ниже. В то же время основатель Fundstrat Том Ли уверен в долгосрочных перспективах первой криптовалюты, по его мнению, она может подорожать до 10 млн долларов в ближайшие десять лет.