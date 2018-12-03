Бывшая сотрудница банка в Пензе подозревается в краже денежных средств с банковских счетов. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД.

В полицию обратилась пенсионерка 1957 года рождения. Она сообщила, что стала жертвой злоумышленницы, которая похитила денежные средства с ее сберегательного счета в сумме более 640 тыс. рублей.

Женщина пояснила, что в июне 2017 года в одном из банков города она открыла сберегательный счет на свое имя с целью хранения и накопления денежных средств. Спустя некоторое время ей позвонила сотрудница банка и предложила перевести денежные средства на другой счет для увеличения процента по вкладу. Процесс оформления документов проходил в здании банка. Сотрудница выполняла определенные действия, при которых на сотовый телефон заявительницы поступали сообщения. В одном из таких сообщений содержалась информация о закрытии действующего счета. Затем потерпевшей была предоставлена новая банковская карта. Сотрудница банка пояснила, что в старой карте больше нет необходимости. В ее присутствии женщина посредством банкомата активировала карту, набрав ПИН-код.

Спустя несколько дней пенсионерке позвонили сотрудники банка и поинтересовались, по каким причинам произошло закрытие счета. Женщина заподозрила неладное и отправилась в отделение банка, где рассказала о своей ситуации. В банке ей пояснили, что сотрудница, которая выполняла операции по счету, уже не работает.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность бывшей сотрудницы банка, причастной к совершению преступления. Это оказалась девушка 1994 года рождения. Она была допрошена в качестве подозреваемой, дала признательные показания. В настоящий момент установлена ее причастность к совершению еще трех аналогичных преступлений с причинением материального ущерба на сумму более 3 млн рублей.



Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в особо крупно размере. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.