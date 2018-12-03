Билайн представляет облачный сервис BeeCLOUD, созданный специально для решения задач малого и среднего бизнеса (МСБ), который по оценкам ПАО «ВымпелКом» на сегодняшний день является одним из наиболее удобных и понятных сервисов на рынке облачных услуг для корпоративных клиентов в России.

Облачное решение BeeCLOUD доступно для клиентов-представителей среднего и малого бизнеса, у которых есть собственный или приходящий IT-администратор, говорится в сообщении компании.

По словам директора по работе с малым и средним бизнесом Максима Свердлова, решение с автоматизированным процессом установки и онлайн поддержкой помогает с хостингом и размещением почтовых серверов и создает резервные копии данных. Дополнительно в BeeCLOUD для МСБ интегрированы системы 1С и облачная телефония на основе Asterisk для тех, кто хочет сам управлять планом маршрутизации звонков.