По условиям хакатона команды в течение двух дней создавали или совершенствовали свои проекты по трем темам: мобильные финансовые и нефинансовые сервисы для сети АЗС, экосистема для автолюбителя, программы лояльности в сети АЗС. В финале свои проекты представили 14 команд. Эксперты отобрали лучшие идеи из направленных на участие в хакатоне заявок.

В форуме также приняли участие руководители розничного и ИТ-блоков Банка ЗЕНИТ и компании «Татнефть», ректор Альметьевского государственного нефтяного института, ведущие эксперты отрасли. Они следили за процессом генерации идей, делились опытом и выступали как члены жюри.

За командами были закреплены менторы, которые помогали им на протяжении всего форума. Призеров хакатона для неразработчиков определило экспертное жюри, которое возглавил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления, куратор розничного блока Банка ЗЕНИТ.

Первое место заняла команда «Вливайся» из Альметьевска во главе с капитаном Натальей Галимовой. Команда предложила бонусную мотивационную программу лояльности для клиентов АЗС. Программа помогает установить эмоциональную связь с клиентом, который становится не только покупателем, но и инициатором идей и соавтором продуктов и услуг.

Второе место заняла «Окей, Сири» — сборная команда участников из АГНИ и компании «Татцентр АЗС», участники которой предложили создать экосистему для автолюбителей. Экосистема объединяет полноценный магазин товаров ГК «Татнефть», карты лояльности «Татнефти» и дебетовые карты Банка ЗЕНИТ с персонифицированными маркетинговыми предложениями. «Мы как будто обнимаем клиента с помощью всех сервисов, которые может предложить наше мобильное приложение», — пояснила капитан команды Венера Ахметова.

Почетное третье место жюри присудило команде «OPPEN Team» из Казани за предложенный сервис, уже знакомый западным компаниям, но ещё не использующийся на российском рынке. Это устройство, которое при приближении клиента к АЗС будет автоматически подключаться к его мобильному телефону. Клиенту не нужно будет тратить время даже на то, чтобы зайти в приложение АЗС «Татнефть» — за него это сделает push-система. Дизайн устройства кастомизируют под клиента. Разработчики рассчитывают, что такое решение не только будет удобным, но и позволит эмоционально вовлечь клиента.

Команда-победитель «Вливайся» получила сертификат на 250 тысяч рублей, команда «Окей, Сири» — на 150 тысяч рублей, а занявшая третье место «OPPEN Team» — на 100 тысяч рублей.

«Проведение хакатона в Республике Татарстан, а именно в АГНИ — неслучайно, это логичный шаг. В Альметьевске расположен один из семи банковских центров — «Татарстан», созданный на базе дочернего банка «Девон-Кредит», а также размещается штаб-квартира компании «Татнефть» — основного акционера банковской группы. Банк должен постоянно развиваться и работать «на опережение», предлагать клиентам финансовые продукты и сервисы, соответствующие современным технологиям и запросам клиентов. Хакатон — это другой взгляд на сервисы банка, позволяющий расширить границы финансовых продуктов и услуг», — прокомментировал Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.

«Современный банк — это не просто финансовый институт, а высокотехнологичная компания, в которой тесно связаны технологические и бизнес-процессы, а продукты и услуги встраиваются в общебанковскую ИТ-систему. Банки ищут идеи удобного и оперативного сервиса для клиентов, а хакатон — взаимовыгодный обмен опытом и идеями между всеми участниками. Важно, что на форуме команды работают в тесном сотрудничестве с product-менеджерами и разработчиками Банка. Надеюсь, что такая форма взаимодействия будет эффективна и принесет бизнесу существенные результаты. Мы открыты для новых прорывных идей, которые смогут вписаться в структуру Банка и реализоваться в наших сервисах», — отметил Илья Кучугин, директор блока ИТ Банка ЗЕНИТ.

Все идеи команд-финалистов будут рассмотрены Банком как прототипы для совместных решений Банка ЗЕНИТ и компании «Татнефть».