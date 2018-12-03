Банк «Санкт-Петербург» получил патент на изобретенную систему для проведения платежей WikiPay с самообучающейся базой.

Как говорится в сообщении кредитной организации, патент номер 2667721 на «Способ сбора платежных данных и обеспечения их актуальности при проведении безналичных платежей, и система для его реализации» (или WikiPay) зарегистрирован в сентябре 2018 года и действует с июля 2017 до июля 2037 года.

Сервис WikiPay дает возможность пользователям интернет-банка и мобильного приложения оплачивать бумажные квитанции без необходимости ввода вручную реквизитов организации получателя. Для этого клиенту достаточно ввести в универсальное поисковое поле «Умного платежа» ИНН организации, указанный в квитанции, а WikiPay автоматически заполнит все реквизиты получателя .

Записи о реквизитах добавляются в базу WikiPay автоматически, на основании успешных платежей пользователей. При устаревании реквизитов ошибочные данные системой скрываются.