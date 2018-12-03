Банк России совместно с участниками финансового рынка создаст ассоциацию волонтеров финансовой грамотности, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая на Международном форуме добровольцев.

«Мы создаем вместе с участниками финансового рынка некую ассоциацию, которая будет поддерживать частные инициативы в области финансовых знаний», — сообщил Швецов. По его словам, в ассоциацию войдут все крупнейшие участники рынка (банки, страховые компании, НПФ и т. д.), а сама структура будет создана в течение ближайших двух месяцев.

Швецов отметил, что волонтерство в финансовой сфере позволит искоренять недобросовестные финансовые практики. «Эта тема не менее важна, чем здравоохранение. Финансовые инструменты очень похожи на лекарства в аптеке; если их принимать правильно, в правильных дозах, то здоровье поправляется. Если же неправильно принимать, — можно сильно пострадать. На рынке много разных инструментов и много добросовестных и недобросовестных поставщиков финансовых инструментов. Для того чтобы финрынок не наносил зло, в этом надо разбираться», — сказал он.

По словам первого зампреда ЦБ, корпоративный университет Банка России со следующего года начнет готовить волонтеров финансовой грамотности.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута также сообщил ТАСС, что участники финансового рынка уже откликнулись на инициативу ЦБ.

«Таким образом мы объединим усилия государства и частного сектора. У нас уже есть отклики от участников рынка», — отметил он, пояснив, что ассоциацию, скорее всего, возглавит представитель частного сектора.