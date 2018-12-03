Агентство по страхованию вкладов в ходе инвентаризации имущества банка «Советский» выявило недостачу на общую сумму 3 млрд 312,619 млн рублей. Наибольшая часть — 3 млрд 141,239 млн — приходится на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных досье, уточняется в сообщении АСВ.

Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 70,916 млн рублей, в том числе неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях в размере 8,573 млн рублей и капитальные вложения в арендованное банком помещение в размере 7,305 млн, связана с фактическим отсутствием имущества и подтверждающих документов. Также к недостаче отнесено недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 23,52 млн рублей (жилой дом с земельным участком в Новороссийске по адресу: ул. Щедринская, д. 18) в связи с отсутствием у банка правоустанавливающих документов на указанное имущество.

Недостача по прочим активам в размере 76,944 млн рублей представляет собой задолженность клиентов по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание, требования по процентам при досрочном расторжении срочных вкладов, а также остатки по расчетам с контрагентами, не подтвержденные документально.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на балансовых счетах банка (оргтехника, мебель, банковское оборудование и прочее имущество), в количестве 13 001 единицы.

«Советский» лишился лицензии 3 июля этого года, а 28 августа был признан банкротом . До этого банк длительное время находился в процессе санации. Так, в 2015 году он был передан на финансовое оздоровление Татфондбанку. В 2016-м у самого Татфондбанка возникли проблемы с ликвидностью, а в марте 2017-го он потерял лицензию. С конца февраля 2017 года в «Советском» действовала временная администрация в лице АСВ, а в феврале 2018-го был утвержден план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, в рамках которого функции временной администрации по управлению «Советским» были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».



При отзыве лицензии у «Советского» был согласован план, согласно которому часть имущества и обязательств банка перешла к отобранному по конкурсу Московскому Кредитному Банку , а именно обязательства перед вкладчиками и бывшие офисы «Советского» . В сентябре АСВ сообщило о передаче портфеля розничных кредитов «Советского» профессиональным взыскателям долгов.