Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществляющее с 26 ноября 2018 года расчеты с клиентами УМ-Банка, по состоянию на 3 декабря выплатило вкладчикам 1,2 млрд рублей, что составляет 68% общей страховой ответственности АСВ по данному банку. Информация о ходе выплат опубликована на сайте АСВ.

Выплаты производятся через Россельхозбанк.

Ранее агентство сообщало, что за компенсациями на сумму около 1,8 млрд рублей могут обратиться порядка 2 тыс. вкладчиков . Страховое возмещение выплачивается в восьми субъектах РФ, в том числе в Свердловской области за выплатой страхового возмещения на сумму 1 млрд рублей могут обратиться 1 тыс. вкладчиков, в Хабаровском крае на сумму 165 млн — 200 вкладчиков, в Костромской области на сумму 138 млн — 130 вкладчиков.

ЦБ отозвал лицензию у УМ-Банка 14 ноября 2018 года. «В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери», — отмечали в Центробанке.