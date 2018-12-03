Из-за утреннего подорожания нефти торги по рублёвым парам на Московской бирже откроются гэпом вниз примерно на уровнях 66,56 рубля за доллар США и 75,54 рубля за евро, прогнозирует аналитик Альпари Владислав Антонов. В паре доллар/рубль поддержка проходит через уровень 66,21 рубля, а в паре евро/рубль – через отметку 75,25 рубля, добавляет он.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, российская валюта сегодня попытается отыграть у «американца» как минимум рубль и уйти ниже отметки 66 рублей за доллар.

«Однако диапазон 65-65,5 рубля за доллар без дополнительного позитива пройти будет очень сложно и шорты по паре доллар-рубль здесь лучше фиксировать», - поясняет аналитик.

«Итоги встречи «Большой двадцатки» и растущая утром нефть позволят рублю укрепиться на открытии торгов понедельника. Ожидаемый дневной диапазон движения для курса доллара США составляет 65,8-67,2 рубля, для европейской валюты — 74,7-76,3 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.