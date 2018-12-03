Также на странице проекта можно заказать Альфа-Карту и выиграть путешествие в Карловы Вары на двоих.

Любой посетитель страницы старше 18 лет может ввести дату рождения, указать пол, среднюю сумму месячных трат, и калькулятор посчитает сумму кэшбэка, с допущением, что все траты будут проводиться с Альфа-Карты, и с учетом процента, начисляемого на остаток. Как легко убедиться, в итоге получаются впечатляющие суммы. Причем для этого не нужно ничего откладывать из доходов, достаточно оставлять на карте кэшбэк с покупок.

Дебетовая Альфа-Карта обладает бесплатным обслуживанием, начислением до 7% на остаток и кэшбэком до 3% на все покупки, при выполнении условий по ежемесячным тратам или остатку на конец месяца.

Страница проекта: https://alfapensiya.ru/