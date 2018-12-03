АКРА присвоило кредитному рейтингу банка «Реалист» статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся», следует из релиза агентства.



«Присвоение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу АО «Банк Реалист» связано с ожидаемым присоединением банка к АО «БайкалИнвестБанк» (рейтинг АКРА «B-(RU)», статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся») на горизонте ближайших 90 дней. После завершения процедур по реорганизации и объединению кредитных организаций банк прекратит свое существование как самостоятельный финансовый институт», — отмечается в сообщении.

