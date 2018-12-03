Информационное агентство Bankir.ru опубликовало статью заместителя генерального директора по продуктам BSS Андрея Абрамова «О цифровом сервисе для малого бизнеса и не только»

Автор, опираясь на свой профессиональный опыт и экспертизу, анализирует меняющиеся тенденции удаленного банковского обслуживания юридических лиц. «В последнее время дистанционное банковское обслуживание корпоративных клиентов переживает бурное развитие. Причины очевидны - борьба за клиентов, активное сокращение операционных затрат по их обслуживанию».

Далее, Андрей Абрамов отмечает, что банки идут разными путями в развитии цифровых сервисов. Наиболее интересным и перспективным, с точки зрения эффективности, представляется специализация - разработка отдельных цифровых сервисов для разных клиентских сегментов (малый бизнес, средний и крупный бизнес). «Практически все универсальные банки, за исключением нишевых (обслуживающих определенную группу компаний, специализирующихся исключительно на обслуживании крупного и среднего бизнеса и т.п.), со временем этот факт осознали и перевели в плоскость must have. Вопрос всегда ставится один – как быстро, и какими силами это реализуется?» - подчеркивает автор.

И делится опытом: «В ходе общения с коллегами по банковскому цеху удалось услышать самые полярные точки зрения: от «два или три программиста без проблем сделают», до более солидной: «команда из 100-120 человек». Как правило, в одном эксперты сходились единодушно: «срок реализации от 5 месяцев до 1 года, лучше всего создавать решение с нуля». Но в процессе работы над сервисом оптимизм тает. Сроки запуска переносятся, бюджет растет, а прототип решения не выдерживает даже легкие, по меркам среднего банка, нагрузки. И это не учитывается поддержка законодательства, выполнение требований 382-П, сопровождение и оперативное устранение возникающих дефектов. В итоге, клиенты несколько лет не получают необходимое им решение, а банк осознает, что срок окупаемости проекта составит десятилетия.

«Так есть ли выход?» - стает резонный вопрос. Автор предлагает обратиться к опыту BSS . Компания «реализовала решение для малого бизнеса, включая постановку задачи и дизайн, за 6 месяцев командой до 30 человек. Как это удалось и, вообще, как такое возможно?»

Цифровой сервис живет не сам по себе, а является вершиной айсберга. Он держится на электронной платформе, в данном случае надежной, устойчивой и безопасной платформе Digital2Go . BSS активно вела ее разработку последние два года и не так давно представила банковскому сообществу. «Реализовать на ее основе удобный, современный, функциональный цифровой сервис для малого бизнеса труда не составило. Он вошел в ТОП 5 решений для индивидуальных предпринимателей по версии Markswebb 2018. Это само по себе является гарантией современности, удобства и функциональности, а также подтверждает эффективность новых инструментов разработчика», - подчеркивает Андрей Абрамов.

Таким образом, ответ на вопрос «Можно ли создать цифровое решение для МСБ за 5-6 месяцев небольшой командой?» требует уточнения: «А у вас есть устойчивая, надежная, безопасная платформа с эффективными инструментами разработки?» Если да, то это возможно и вполне реально.

«Если платформы нет или она есть, но вы не уверены в ее эффективности, то сначала создайте ее. Процесс займет порядка двух лет и будет достаточно тяжелым. А лучше обратитесь к BSS. Сами же сосредоточьтесь на развитии бизнеса! Остальное мы возьмем на себя», - резюмирует автор.

Источник: Компания BSS