• Лицензию банка «Траст» мешают аннулировать вклады физлиц. Созданный на базе «Траста» банк непрофильных активов начнет работать как фонд прямых инвестиций не раньше конца 2019 года. Процесс тормозит наличие в «Трасте» вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно. Привлечение депозитов физлиц — банковская функция, и эта работа лицензируется. Поэтому, пока у «Траста» есть частные клиенты, ему нужна лицензия. В депозитном портфеле «Траста» на 1 ноября 2018 года — 38,3 млрд рублей. При этом новых вкладов банк не привлекает, а срок действующих — не пролонгирует. Основной объем срочных вкладов физлиц действует до середины II квартала 2019 года, подтвердил представитель кредитной организации. Принудительно закрыть вкладчикам их счета нельзя, а делать им выгодные предложения в других банках экономически бессмысленно. Почему нельзя было просто перевести эти вклады на тех же условиях в банк «Открытие», вместе с которым санировался «Траст», не очень понятно.

• Самые высокие заработные платы в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкой АО. Москва оказалась в рейтинге доли работающих с заработной платой свыше 100 тыс. рублей на пятом месте. Об этом сообщается в исследовании «РИА Рейтинг» регионов России по зарплатам. Лидером по доле низкооплачиваемых работников (менее 15 тыс. рублей в месяц) является Дагестан — 46%.

• Международные инвесторы за неделю, закончившуюся 28 ноября, вывели из России рекордный объем средств за последние пять месяцев — 180 млн долларов. За неполный месяц иностранные инвесторы вывели из нашей страны более 220 млн долларов. Падение цен на нефть и ухудшение геополитического фона из-за ситуации в Азовском море негативно влияют на инвестиционную привлекательность российских акций, и поводов для смены настроений на фондовом рынке эксперты не видят. Больший объем средств за одну неделю инвесторы забирали в июне. Тогда на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и активизации торговых войн фонды развивающихся стран за одну неделю лишились рекордных 5,1 млрд долларов, а из России было выведено 460 млн долларов.

• Россияне описали идеального работодателя. Большинство россиян (75%) считают самой важной характеристикой идеального работодателя высокую зарплату, 63% — хороший социальный пакет. Об этом свидетельствуют данные исследования НАФИ. Согласно опросу, стабильность компании оказалась решающим фактором для 51% опрошенных, а возможность продвижения по карьерной лестнице — для 45%.