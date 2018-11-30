Среднесуточная добыча нефти в России в ноябре 2018 года выросла в годовом выражении на 3,9%, но в месячном, напротив, немного снизилась — на 0,4%, до 11,369 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Снижение показателя произошло в преддверии встречи ОПЕК+ в начале декабря, на которой, как ожидается, страны решат, нужно ли им вновь прибегнуть к сокращению добычи нефти, но уже в 2019 году. При этом в рамках действующего соглашения ОПЕК+ Россия добывала на 422 тыс. баррелей в сутки выше своего целевого уровня, следует из данных агентства.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на Россию.

В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашения ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.