Белоруссия в течение шести лет может потерять около 10 млрд долларов от налогового маневра в России в случае отсутствия компенсации с российской стороны. Об этом заявил заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

«Если ничего не менять, то глобальные потери в течение шести лет при реализации налогового маневра составят порядка 10 млрд долларов, из которых 3 млрд — выпадающие доходы бюджета, 6 млрд — ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — отметил замглавы Минфина Белоруссии во время дискуссии на прошедшем форуме BelarusCrossway'18.

По словам замминистра, «сценария развития ситуации два: будет компенсация или не будет компенсации». «Самый негативный сценарий, когда стороны не договорились и разошлись по своим комнатам. Мы начинаем нести определенные убытки, как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Белковец. В этом случае, пояснил он, «переработка становится убыточной, и нет смысла тогда ввозить 24 млн тонн нефти для переработки». Ведь, уточнил представитель Минфина, для насыщения внутреннего рынка хватит 6 млн тонн нефти, 1,5 млн тонн из которых Белоруссия добывает сама.

Белковец сообщил, что в бюджете Белоруссии на 2019 года «мы компенсацию не закладывали, понимая, что процесс этот не быстрый, и вряд ли решение будет принято в течение ближайших недель». «Споры и обсуждения с Российской Федерацией будут продолжаться, и Беларусь будет занимать позицию самую жесткую», — заявил замминистра финансов. По его словам, «реально мы видим понимание российской стороны и обсуждаем механизм, коэффициент этого возмещения или определенной компенсации». «Но вообще такие действия (налоговый маневр) правительства Российской Федерации противоречат самой сути общего экономического пространства, которое предполагало единый рынок энергоносителей и т. д. И смысла в таком союзе, когда одна сторона отстаивает свои интересы, а другие — должны с этим согласиться, не будет. Тогда вернемся к вопросу целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе и его существовании», — отметил заместитель министра финансов Белоруссии.