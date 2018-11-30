Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. Как сообщает в субботу пресс-служба Белого дома, после окончания этого строка Трамп намерен поднять пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

«Президент Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%. Китай согласился закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс», — сообщила пресс-служба администрации США.

«Обе стороны согласились приложить усилия, чтобы достичь нового соглашения в следующие 90 дней. Если к концу отведенного времени стороны не заключат соглашение, то тарифы вырастут с 10% до 25%», — подчеркнул Белый дом.

Стороны также договорились незамедлительно начать переговоры, чтобы решить проблемы в области передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, не связанных с тарифами барьеров, кибератак и киберворовства.



Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам.