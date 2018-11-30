Страны «большой двадцатки» подтвердили в принятой итоговой декларации обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики.

«Мы подтверждаем наше обязательство использовать все политические инструменты для достижения сильного, устойчивого, сбалансированного и содержательного роста, а также гарантии для предотвращения негативных последствий финансовых ситуаций путем ведения диалога и применения активных действий для повышения экономического доверия», — говорится в заявлении.

Согласно итоговой декларации, государства-члены G20 отметили значительный рост экономики, при этом заявили, что «страны были намного менее синхронны» в его достижении, а некоторые «ключевые финансовые риски осуществились».

Вместе с тем, в декларации отмечается, что страны намерены проводить валютную политику, которая будет поддерживать экономический рост и регулировать стабильность цен, а также налоговую политику, которая позволит перестроить капитал необходимым образом для повышения роста экономики.

Страны также подтвердили обязательства относительно обменного курса валют, принятого министерствами финансов и руководителями Центральных Банков в прошлом марте, и заявили о принятии «Плана действий Буэнос-Айреса».