Сбербанк с 1 декабря прекратил действие своего самого выгодного розничного вклада в рублях «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых (от 50 тыс. рублей, сроком полтора года).

Вместо него появился новый сезонный вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7% годовых. Такой доход банк будет начислять при вложении на год не менее 50 тыс. рублей. При размещение на срок пять месяцев ставка составит 6,5%.

При этом открыть новый вклад смогут только клиенты банка — в «Сбербанк онлайн» или в банкоматах банка. Срок действия нового депозита — с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года, следует из данных на сайте банка.

В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта.

Действия Сбербанка идут вразрез с рыночным трендом повышения ставок по вкладам, отмечает издание. Большинство крупных розничных банков периодически увеличивают проценты.

