Газпромбанк планирует инвестировать в проект по строительству порта на реке Парана в Аргентине, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наш банк, Газпромбанк, планирует инвестировать в строительство крупного порта логистического комплекса на реке Парана. Такой хаб позволит значительно снизить расходы на доставку аргентинской сельхозпродукции в Россию, экспорт российских нефтепродуктов в Аргентину и другие страны Южной Америки», — сказал Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.

Он также отметил, что Россия и Аргентина могут наращивать взаимодействие в сфере поставок удобрений, производстве лекарств, зеленой энергетики, освоения космоса и других областях.