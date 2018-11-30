Лидеры G20 на саммите в Буэнос-Айресе 1 декабря, подписали совместную итоговую декларацию. Итоговый документ весьма общий, но все равно это положительный результат, заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита G20.

«Да, можно сказать, что документ носит общий характер, округлый. Может быть, но тем не менее я считаю, что и это на пользу. Я считаю, что аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ был подписан и согласован всеми сторонами. Это важно потому, что это показывает наиболее важные проблемы, которыми занимается «двадцатка», и показывает направление, куда мы должны двигаться, чтобы решать стоящие перед нами задачи», — сказал он.

«Я считаю, что это все-таки положительный результат», — отметил Путин.

«Действительно возникали вопросы по ряду моментов. Это и миграционный кризис, и вопросы торговли, и другие. Но в конечном итоге наши коллеги постарались, и документ появился», — добавил он.



По словам президента РФ, лидеры G20 договорились готовить конкретные предложения по реформе ВТО к саммиту 2019 года в Японии. На сегодняшний день ВТО не в полной мере отвечает тем задачам, для которых она создавалась. «20 лет почти идет российский раунд переговоров: результатов нет, и конца и края не вижу», — заметил Путин.

Кроме того, президент призвал не ждать экономических прорывов по итогам саммита G20 в Аргентине, но отметил, что считает такие встречи полезными.