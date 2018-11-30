Падение цен на нефть в ноябре стало самым сильным за последние 10 лет. По сравнению с началом месяца цена нефти североморской марки Brent снизилась на 21,6%. Стоимость январских фьючерсов нефти Brent 30 ноября на торгах на лондонской бирже ICE составила 58,58 доллара за баррель.

Нефть техасской марки WTI в ноябре подешевела на 22,4%. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи в пятницу составила 50,5 доллара за баррель. В октябре 2008 года Brent за месяц подешевела на 33,4%, а WTI — на 32,6%.

Между тем, как сообщил Bloomberg, экономическая комиссия ОПЕК рекомендовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года с целью избежать избытка предложения в будущем году.

В Вене на 6 декабря запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором может быть рассмотрено это предложение. Однако рекомендации комиссии не обязательны к исполнению.