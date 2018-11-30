Число пострадавших в Париже во время уличных беспорядков в субботу возросло до 133 человек, 23 из которых полицейские. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на парижское управление полиции.

Как указывает AFP, 412 человек задержаны, 378 — находятся под стражей в полиции.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу осудил насилие на акции протеста в Париже и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.



Правительство Франции рассматривает все варианты для противодействия уличным беспорядкам в Париже, включая введение режима чрезвычайного положения. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво радиостанции Europe1.

Как указывает радиостанция, несколько полицейских профсоюзов призвали правительство ввести режим чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторения насилия в следующую субботу. Комментируя этот сообщение, Гриво не исключил этой меры, заявив, что «все варианты рассматриваются».