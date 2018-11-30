За год с начала «криптовалютного бума» капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 млрд долларов. Сейчас котировки ведущих криптовалют практически не выходят из «красной зоны».

Конец ноября стал по-настоящему «черным» для криптовалют. По данным Coinmarketcap, крупнейшая из них — bitcoin — подешевела до 4 220 долларов. Самый низкий показатель зафиксирован 27 ноября — 3 709 долларов за биток. Относительно годового максимума (так получилось, что одновременно и исторического рекорда) в 19 655 долларов, зафиксированного 19 декабря, биткоин подешевел в 5,3 раза.

Таким же «черным» оказался вторник последней недели ноября и для остальных пяти крупнейших по капитализации криптовалют. Etherium рухнул с максимума в 1 358 долларов до 106 долларов, то есть в 12,8 раза, ripple — в 14 раз: с 3,64 доллара за штуку до 37 центов, stellar — с 87 до 14 центов (в 6,2 раза), а bitcoin cash и вовсе подешевел почти в 23 раза — с 3 649 до 167 долларов.

«За неделю биткоин потерял 26,24% стоимости и опустился до минимума за 14 месяцев. А с начала года его цена упала на 70%. Можно с уверенностью сказать, что его покупка в этом году с расчетом на быструю и высокую прибыль оказалась одной из худших инвестиционных идей», — говорит эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова.

Основная причина падения в том, что рынок криптовалют был перенасыщен деньгами непрофессиональных инвесторов, которые бросились распродавать цифровые монеты, как только прекратился рост котировок. А набирающее обороты снижение цен вызвало массовую панику среди держателей биткоина и привело к масштабному кризису на биржах, торгующих виртуальными деньгами.

Бегство непрофессиональных инвесторов с криптовалютного рынка, по оценкам экспертов, продолжится до конца 2019 — середины 2020 года. Профессионалов же от цифровых денег отпугивает подверженность криптовалют спекулятивным манипуляциям.